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Bayer 04: Der Eichhorn-Plan steht

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Kennet Eichhorn als Zuschauer @Maxppp

Die Rückkehr von Kennet Eichhorn (17) rückt in greifbare Nähe. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist es das Ziel, dass der hochtalentierte Mittelfeldspieler zum Start der Vorbereitung auf die Rückrunde wieder voll belastbar ist. „Alles, was früher kommt, ist ein Bonus“, so das Boulevardblatt.

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Der Sommereinkauf von Bayer Leverkusen hatte in den vergangenen Monaten mit einer Stoffwechselerkrankung zu kämpfen. Eichhorn arbeitet derzeit individuell an seinem Comeback, in den kommenden Wochen soll er schrittweise in das Mannschaftstraining integriert werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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