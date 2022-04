Gladbacher Kurswechsel: Virkus will um Thuram und Co. „kämpfen“

Ob Marcus Thuram (24), Alassane Plea (29) oder Breel Embolo (25) – alle drei Stürmer von Borussia Mönchengladbach wurden in den vergangenen Wochen und Monaten als heiße Abschiedskandidaten gehandelt. Die Leistungen vergangener Tage nicht mehr abrufend, sollten nach Möglichkeit alle drei zu Geld gemacht werden, so der Tenor.

Inzwischen schlagen sie im Fohlenstall aber merklich andere Töne an. „Ich werde um die Jungs kämpfen“, sagt Sportdirektor Roland Virkus auf die Nachfrage des ‚kicker‘, ob er sein Offensiv-Trio halten wolle. Denn: „Wenn sie ihr volles Potenzial ausschöpfen, sind Plea, Thuram und Embolo absolute Topspieler.“

„Möchte keinen der Jungs verkaufen“

Er werde „mit allen dreien sprechen und erklären, was wir vorhaben“, so der Kaderplaner und betont nochmals deutlich: „Grundsätzlich möchte ich keinen der Jungs verkaufen.“ Das würde jedoch in allen drei Fällen eine Verlängerung voraussetzen, denn sowohl Plea, Thuram als auch Embolo sind nur noch bis Juni nächsten Jahres vertraglich gebunden.

Ob das im Einzelfall gelingt, kann Virkus natürlich nicht versprechen: „Es ist nicht auszuschließen, dass sie für sich andere Ziele verfolgen. Für den Fall, dass man keine Übereinstimmung findet, müsste man überlegen, wie man die Situation löst.“ Zumindest aber lässt sich festhalten, dass keiner der drei Gladbacher Angreifer vom Hof gejagt werden soll.

Auch Hofmann soll bleiben

Für Keeper Yann Sommer (33) und auch für Nationalspieler Jonas Hofmann (29) gilt das schon einmal gar nicht. Beide sind für Virkus „Korsettstangen unserer Mannschaft und sollen das auch in den nächsten Jahren bleiben. Sie würden bei unserem Vorhaben, etwas Neues aufzubauen, eine ganz wichtige Rolle spielen.“

Grundsätzlich will Gladbachs neuer Sport-Manager von der Marschroute Umbruch aber nicht abweichen. Nachwuchstalente wie der Luxemburger Flügelstürmer Yvandro Borges Sanches (17) sollen künftig eine größere Rolle einnehmen: „Er ist mit Sicherheit ein Kandidat, den wir kurzfristig im Auge haben. Ich bin zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren einige Jungs den Sprung nach oben schaffen.“