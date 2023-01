„Respektlos“: Frankreichs Zidane-Ärger | Chelsea-Fans besingen Tuchel

Geht man so mit einer Legende um?

Frankreichs Verbandspräsident Noël Le Graët hat Stellung zu den Nationaltrainer-Gerüchten um Zinedine Zidane genommen. Wie der 81-Jährige verlauten ließ, wäre er bei einem Anruf des früheren Real Madrid-Trainers „nicht einmal ans Telefon gegangen.“ „Inakzeptabel“, wie die ‚L’Équipe‘ findet. „Geht man so mit einer Legende des Fußballs um?“, fragt die Sportzeitung ihre Leser heute morgen. Auch Kylian Mbappé machte seinem Ärger darüber Luft. Via Twitter ließ der WM-Toptorschütze wissen: „Zidane, das ist Frankreich, man tritt einer solchen Legende nicht mit so wenig Respekt entgegen.“ Es kommt noch dicker: Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra forderte öffentlich, Le Graët solle sich bei Zidane entschuldigen.

„Thomas, komm zurück!“

Nach der gestrigen FA-Cup-Pleite gegen Manchester City (0:4) herrschte schlechte Stimmung beim FC Chelsea. Nicht nur war es das zweite Duell gegen die Citizens in einer Woche, das man verlor, auch geht man sportlich weiter durch ein tiefes Tal. Für den ‚Daily Express‘ war die Chelsea-Klatsche „Blauer Mord.“ Der ‚Mirror‘ geht noch einen Schritt weiter und macht in Trainer Graham Potter den Sündenbock aus. Geht es nach den Anhängern der Blues, so soll Ex-Coach Thomas Tuchel wieder an der Stamford Bridge aufschlagen. Dem ‚Daily Star‘ und der ‚Daily Mail‘ zufolge haben die Fans „lautstark“ seine Rückkehr gefordert.

Blaugrana im Höhenflug

Ousmane Dembélé ziert in Jubelpose mit ausgebreiteten Armen die Frontseite der ‚Sport‘. „Fliegen“, steht in großen Lettern darunter. Mit seinem Siegtreffer gegen Atlético Madrid (1:0) brachte der Franzose die Tabellenspitze am gestrigen Sonntagabend fest in katalanische Hand. „Barça setzt sich drei Punkte von Madrid ab, nachdem sie einen prestigeträchtigen Sieg auf Atléticos Rasen erkämpft haben“, schätzt das Sportblatt die Partie ein. Weiter: „Dembélés Tore sind pures Gold“ und „ein strammer Schuss macht Lewandowski vergessen.“