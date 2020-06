Knoche bedauert Wolfsburg-Abschied

Robin Knoche ist enttäuscht, dass seine Zeit beim VfL Wolfsburg im Sommer ihr Ende findet. „Ganz ehrlich: Es ist in der Tat kein schönes Gefühl für mich, es tut weh. Jeder weiß, was mir der VfL bedeutet“, sagt der 28-Jährige im ‚kicker‘. Ein Verbleib in der Autostadt wäre Knoches „Wunschszenario“ gewesen.

Nach insgesamt 15 Jahren ist für den Innenverteidiger jedoch Schluss. Zwar hätte der gebürtige Braunschweiger auch zu geringeren Bezügen beim VfL bleiben können, doch ein offizielles Angebot seitens des Klubs blieb aus. Wie es für ihn nach der Saison weitergeht, weiß er noch nicht: „Mein Berater hat sich mit allen Szenarien beschäftigt, ich bislang eher noch nicht. Ich habe auch mit keinem anderen Verein gesprochen.“