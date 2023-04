Nächster VfB-Abschied: Mavropanos im Sommer weg

Das Gesicht der Defensive des VfB Stuttgart wird sich nach der Saison deutlich ändern. Für Linksverteidiger Borna Sosa (25) oder auch Innenverteidiger Hiroki Ito (23) existierte schon im Winter ein gewisser Markt. Richtung Sommer dürften die Wechselgerüchte wieder Fahrt aufnehmen. Einer, mit dem der VfB ebenfalls Kasse machen will, ist Konstantinos Mavropanos.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist ein Abschied des 25-jährigen Griechen inzwischen beschlossene Sache. Der Innenverteidiger werde den Verein „in jedem Fall“ verlassen. Im Winter war Inter Mailand bei den Schwaben wegen Mavropanos vorstellig geworden. Damals ordnete der VfB mögliche 15 Millionen Euro an Transfereinnahmen noch dem Ziel Klassenerhalt unter. Im Sommer ist dies offenbar, ungeachtet der künftigen Ligazugehörigkeit, nicht mehr der Fall.

Lese-Tipp

Ablösefrei: Coulibaly verlässt Stuttgart

Mavropanos steht in Stuttgart noch bis 2025 unter Vertrag. Dementsprechend kann der Bundesligist seine Ablöseforderung aus dem Winter auch noch im kommenden Transferfenster aufrechterhalten. Eintracht Frankfurt bekundet Interesse am 1,94 Meter großen Rechtsfuß. Zuletzt waren den Hessen die aufgerufenen 15 Millionen Euro allerdings zu hoch. Weitere Gespräche zwischen beiden Klubs sind in Planung. Mit Tanguy Coulibaly steht dem Vernehmen nach ein Abschied bereits fest, Mavropanos ist nun der Nächste, bei dem die Entscheidung gefallen ist.