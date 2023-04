Ablösefrei: Coulibaly verlässt Stuttgart

Tanguy Coulibaly wird den VfB Stuttgart im Anschluss an die laufende Saison ablösefrei verlassen. Informationen der ‚Bild‘ zufolge werden die Schwaben den auslaufenden Vertrag des 22-jährigen Außenstürmers nicht verlängern.

Undiszipliniertheiten abseits des Rasens, „charakterliche Defizite“ und das hohe Gehalt sollen ausschlaggebend für diese Entscheidung sein. Coulibaly nimmt in den vergangenen Monaten nur eine Jokerrolle ein, kommt in dieser Saison auf magere 235 Einsatzminuten in der Liga.

Gerüchte kursieren um den FC Schalke, der schon im Winter dran war, aber aus finanziellen Gründen von einer Verpflichtung Abstand nahm. S04-Sportvorstand Peter Knäbel dementiert gegenüber der ‚Bild‘ aber, dass konkretes Interesse an einem Sommer-Transfer besteht.