Ünder reagiert auf Wechselgerüchte

Cengiz Ünder hat zu den kursierenden Wechselgerüchten Stellung bezogen. Der 25-jährige Angreifer von Olympique Marseille gegenüber der Zeitung ‚La Provence‘: „Ich habe das gelesen, aber ehrlich gesagt spielt das keine Rolle. Es ist kein Thema. Ich fühle mich hier wohl.“

Er wolle „die Saison gut beenden, mich für die Champions League qualifizieren und in Marseille bleiben“, fügt Ünder an. Der türkische Nationalspieler wechselte vor zwei Jahren zunächst auf Leihbasis von der AS Rom nach Frankreich. Vergangenen Sommer verpflichtete OM den Außenstürmer für 8,4 Millionen Euro Ablöse fest. Das Arbeitspapier ist bis 2025 datiert.

