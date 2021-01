Arsenal - United: So könnt ihr das Premier League-Topspiel live sehen

Mit einem beeindruckenden Lauf von 13 Ligaspielen in Folge ohne Niederlage (zehn Siege, drei Unentschieden) kämpfte sich Manchester United in der Premier League zuletzt bis an die Tabellenspitze vor. Mit einem Sieg gegen den FC Arsenal will die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer diese Serie fortsetzen. Auch die Gunners zeigten sich nach schwachem Saisonstart zuletzt aber stark formverbessert. In den zurückliegenden sechs Ligapartien holte man 16 von 18 möglichen Punkten.

Arsenal gegen United live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den Red Devils und den Gunners findet am heutigen Samstag, den 30. Januar statt. Der Anstoß ist planmäßig um 18:30 Uhr. Der Bezahlsender Sky zeigt das Spiel live. Die Übertragung beginnt bereits um 18:15 Uhr auf Sky Sport 1. Kommentator der Begegnung ist Joachim Hebel. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel zudem online über Sky Go streamen. Im Free-TV wird die Partie nicht übertragen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Arsenal und Manchester weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.