Bournemouth-Übernahme perfekt

Der AFC Bournemouth hat einen neuen Besitzer. Der Premier League-Klub verkündet die Übernahme durch das Konsortium Black Knight Football Club, das von dem Geschäftsmann Bill Foley angeführt wird. Der 77-jährige US-Amerikaner ist auch der Besitzer der NHL-Franchise Las Vegas Golden Knights.

Medienberichten zufolge zahlt das Konsortium zwischen 120 und 135 Millionen Euro für die Cherries. Bournemouth spielte zwischen 2015 und 2020 ununterbrochen in der Premier League, stieg dann aber in die zweite Liga ab. In diesem Jahr erfolgte der Wiederaufstieg. Zurzeit steht der Klub auf Platz 14.

