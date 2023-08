Medizincheck: Werder schnappt sich nächsten Neuzugang

Der SV Werder Bremen steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung von Senne Lynen (24). Nach Informationen von ‚Sky‘ befindet sich der zentrale Mittelfeldspieler aktuell im Medizincheck bei den Grün-Weißen.

Lynen kommt vom belgischen Erstligisten Royale Union Saint Gilloise, für den er seit drei Jahren am Ball war. Sein Vertrag beim Klub aus der Jupiler Pro League läuft nur noch bis Sommer 2024.

In der vergangenen Saison stand der zweikampfstarke Rechtsfuß in 52 von 57 möglichen Pflichtspielen in der Startelf. Nun lässt Saint Gilloise den Dauerbrenner nach Bremen ziehen. Für Werder ist Lynen nach Naby Keïta (28) und Dawid Kownacki (26) der dritte Sommer-Neuzugang.