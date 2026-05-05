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Silas-Entscheidung gefallen

von Fabian Ley - Quelle: kicker
1 min.
Silas feiert seinen Treffer @Maxppp

Der FSV Mainz 05 stattet Silas (27) trotz seines Schien- und Wadenbeinbruchs mit einem neuen Vertrag aus. Die Rheinhessen haben nach Informationen des ‚kicker‘ beschlossen, die Verlängerungsoption beim schnellen Angreifer zu ziehen. Noch in dieser Woche könnten die Gespräche finalisiert werden. Die Gesamtablöse an den VfB Stuttgart, von dem Silas im Winter gekommen war, belaufe sich auf rund 500.000 Euro.

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Darüber hinaus herrscht bei weiteren Mainzer Personalien Klarheit: Laut dem ‚kicker‘ haben sich durch den Klassenerhalt die Verträge von Danny da Costa (32) und Sheraldo Becker (31/bislang ausgeliehen von CA Osasuna) verlängert. Zudem seien die 05er in Gesprächen mit Silvan Widmer (33) und Stefan Bell (34) über eine Ausweitung der auslaufenden Arbeitspapiere, eine Entscheidung soll zeitnah fallen. Maxim Leitsch (27) verlasse Mainz dagegen definitiv mit Vertragsablauf, auch Armindo Sieb (23) kehre nach seiner Leihe zurück zum FC Bayern.

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