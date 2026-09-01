Werder Bremen wird zeitnah einen Transfer-Doppelpack eintüten. Laut der ‚DeichStube‘ sind sowohl der Rechtsverteidiger Arthur (23/Bayer Leverkusen) als auch Linksverteidiger Moussa Ndiaye (24/RSC Anderlecht) bereits in Bremen, um ihre Medizinchecks zu absolvieren.

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Beide Verteidiger kommen per Leihe ohne Kaufoption. Während Arthur als klarer Stammspieler eingeplant ist, soll Ndiaye laut Bericht zunächst die Rolle des Herausforderers hinter Olivier Deman (26) übernehmen. Zudem kann Felix Agu (26) auf beiden Seiten verteidigen.