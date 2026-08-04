Vladimir Petkovic ist nicht länger Trainer der algerischen Nationalmannschaft. Wie der Verband mitteilt, hat man sich im gegenseitigen Einvernehmen vom 62-Jährigen getrennt. Der bis 2028 gültige Vertrag wird also nicht erfüllt. Als Nachfolger wird Rafa Benítez gehandelt.

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🚨🚨🚨 OFFICIEL : VLADIMIR PETKOVIC N’EST PLUS LE SÉLECTIONNEUR DE L’ALGÉRIE ! ❌👋 pic.twitter.com/fwiC1vuFKU — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) August 3, 2026

Seit zweieinhalb Jahren hatte Petkovic Algerien trainiert und die Nordafrikaner zur Weltmeisterschaft 2026 geführt. Dort war in der Runde der letzten 32 ausgerechnet gegen die Schweiz Schluss. Die Eidgenossen trainierte Petkovic zwischen 2014 und 2021.