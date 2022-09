Real Madrid: Botschaft an Bellingham

Mindestens bis zum nächsten Sommer wird Jude Bellingham noch das Trikot von Borussia Dortmund tragen. Die interessierten Vereine haben sich aber längst in Stellung gebracht. Vor allem in der englischen Heimat ist Bellingham beliebt, Manchester City rechnet sich laut Medienberichten von der Insel beste Chancen aus.

Aber auch in Spanien will man ein Wörtchen mitreden. Real Madrid will den 19-jährigen Mittelfeldspieler ins Bernabéu locken, die Königlichen würden wohl auch vor der kolportierten 150-Millionen-Forderung des BVB nicht zurückschrecken.

BVB plant Angebot

Kontakt zu Bellingham hat Real laut der ‚Marca‘ schon vor Monaten geknüpft. In diesem Sommer war der Engländer aber nicht zu haben, die Wahl fiel auf Aurélien Tchouameni (22), der für 80 Millionen aus Monaco kam. Im Zuge dessen, berichtet die ‚Marca‘, baten die Madrilenen Bellingham, seinen Vertrag in Dortmund nicht zu verlängern.

Ob es an der angeblichen Botschaft aus Spanien lag oder nicht – nach wie vor läuft Bellinghams Kontrakt bis 2025. Und das würde der BVB gerne ändern: ‚The Athletic‘ berichtete kürzlich, dass der Bundesligist dem 15-fachen Nationalspieler einen neuen Vertrag mit längerer Laufzeit und verbessertem Gehalt vorlegen will. Der Poker um Bellingham geht gerade erst los.