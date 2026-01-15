Menü Suche
Bierhoff reagiert auf HSV-Gerüchte

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Oliver Bierhoff ist ratlos @Maxppp

Oliver Bierhoff hat sich zu den Gerüchten über ein Engagement als Sportvorstand des Hamburger SV geäußert. Gegenüber ‚Sky‘ spielte der Funktionär das Thema runter: „Ich habe mit niemandem gesprochen, niemand hat mich angesprochen. Dementsprechend beschäftige ich mich nicht damit.“

Die Rothosen sind auf der Suche nach einem Nachfolger für den geschassten Stefan Kuntz. Neben Bierhoff werden unter anderem auch Jonas Boldt (vereinslos), Hasan Salihamidzic (vereinslos), Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart) und Sebastian Kehl (Borussia Dortmund) gehandelt.

