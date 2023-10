Nach Suspendierung: BVB trifft Brunner-Entscheidung

Paris Brunner kommt allem Anschein nach mit einem blauen Auge davon. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde der 17-jährige Stürmer von den Schwarz-Gelben begnadigt und soll in das Teamtraining zurückkehren.

Der Zeitpunkt des Comebacks ist dem Boulevardblatt zufolge noch offen und könne auch von den Planungen des DFB abhängen. Zum Hintergrund: Von Anfang November bis Anfang Dezember findet die U17-WM in Indonesien statt.

Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich Brunners Name auf der vorläufigen Kaderliste der deutschen Nationalmannschaft findet. Interessant: Was dessen Zukunft angeht, befinden sich der DFB und der BVB „fast täglich“ im Austausch. Es scheint also so, als könne das Sturm-Juwel der Borussen aufatmen, stand bis zuletzt doch ein kompletter Rauswurf im Raum. Was genau sich das Toptalent zu Schulden kommen ließ, ist unbekannt.