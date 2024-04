Durchwachsenes erstes Barça-Jahr: Wie geht’s mit DFB-Talent Darvich weiter?

Der FC Barcelona schlug vergangenes Jahr etwas überraschend in der Jugendabteilung des SC Freiburg zu. Der damals erst 16-jährige Noah Darvich wechselte für kolportierte 2,5 Millionen Euro in die legendäre katalanische Nachwuchsakademie La Masia. Durch mögliche Boni könnte die Summe noch auf bis zu fünf Millionen Euro anwachsen.

Einen Stammplatz hat sich Darvich seither nicht erarbeitet. In lediglich sechs von 33 möglichen Partien fand sich der offensive Mittelfeldspieler in der Startaufstellung von Barcelonas Zweitvertretung wieder. Die Bilanz des hochveranlagten Technikers lässt zu wünschen übrig: 18 Einsätze, ein Treffer sowie zwei Vorlagen. Kam der Schritt zu einem der größten Klubs der Welt also zu früh?

Zur ganzen Wahrheit gehört, dass Darvich einen Teil der Saison verpasste, als er mit Deutschland zur U17-Weltmesiterschaft in Indonesien reiste – Darvich war maßgeblich am Gewinn des Turniers beteiligt. Darüber hinaus ist der Youngster der zweitjüngste Spieler im Team von Chefcoach Rafael Márquez, das auf Platz zwei liegend mit einem Aufstieg in die zweite Liga liebäugelt.

Leihe denkbar?

Dass Darvich nach nur einem Jahr schon wieder umplant, ist ein mögliches Szenario. Die ‚Sport‘ bringt eine Leihe ins Spiel. Demzufolge könnte sich der bis 2026 gebundene Zehner zunächst bei einem anderen Klub weiterentwickeln, um im Anschluss voll bei den Blaugrana durchzustarten.

Barça soll grundsätzlich weiterhin von den Fähigkeiten und insbesondere dem Potenzial des gebürtigen Freiburgers überzeugt sein. Es benötigt schließlich Zeit, sich in ungewohnten Gefilden zurechtzufinden, insbesondere in solch jungen Jahren. Und Darvich ist gewillt, sich bei seinem neuen Arbeitgeber mittelfristig durchzubeißen.