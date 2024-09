Völlig losgelöst gegen Ungarn: Traum-Noten für das DFB-Team

In der Düsseldorfer EM-Arena brauchte das DFB-Team in beiden Halbzeiten eine kurze Anlaufzeit – dominierte ansonsten aber nach Belieben und zeigte zahlreiche tolle Spielzüge. Die Tore erzielten Niclas Füllkrug (27.), Jamal Musiala (58.), Florian Wirtz (66.), Aleksandar Pavlovic (77.) und Kai Havertz (80./Elfmeter).

Das Torschussverhältnis von 23:6 belegt dabei eindrucksvoll die Überlegenheit der Nagelsmann-Elf, die die Euphorie aus der Heim-EM definitiv in die Nations League transportieren konnte. Am Dienstag (20:45 Uhr) geht es weiter mit dem kniffligen Auswärtsspiel in Amsterdam gegen die Niederlande.

Der Star des Spiels: Jamal Musiala

Ein Tor selbst gemacht, drei weitere direkt aufgelegt: Am Münchner geht bei dieser Auszeichnung kein Weg vorbei. Trieb das Spiel zudem immer wieder mit seinen Dribblings durch Mittelfeld an, strotzte nur so vor Spielfreude. Das Zusammenspiel mit Florian Wirtz ist ein Genuss.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

60‘ Pavlovic für Groß: FT-Note: 1,5

60‘ Beier für Füllkrug: FT-Note: 3

69‘ Henrichs für Raum

69‘ Koch für Schlotterbeck

82‘ Stiller für Andrich