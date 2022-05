Medien: Union mischt bei Ortega mit

Stefan Ortega wird nach dem Bundesliga-Abstieg mit Arminia Bielefeld voraussichtlich auch in der kommenden Saison erstklassig spielen. Die Qualität dafür hat der 29-jährige Torhüter fraglos – und auch die Interessenten.

Einem Bericht des ‚Berliner Kurier‘ zufolge ist Ortega ein Kandidat bei Union Berlin. Der Keeper passt gut ins Beuteschema der Köpenicker, die sich allzu gern ablösefreie Spieler schnappen. Auch DSC-Kollege Amos Pieper (24), dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, steht bei den Eisernen auf der Liste.

Unions Stammkeeper war in der abgelaufenen Saison Andreas Luthe (35), der angeblich Interesse in der MLS geweckt hat. Der ‚kicker‘ bringt Ortega unterdessen auch mit dem FC Augsburg sowie den beiden Aufsteigern Schalke 04 und Werder Bremen in Verbindung.