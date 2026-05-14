Hübers verlängert in Köln

Timo Hübers (29) wird auch in der kommenden Saison beim 1. FC Köln unter Vertrag stehen. Der Innenveteidiger, für den die Saison nach der schweren Knieverletzung bereits im Herbst gelaufen war, hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert.

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„Er ist nahezu täglich am Geißbockheim, sucht bewusst die Nähe zur Mannschaft und ist ein wichtiger Teil unserer Gruppe. Für uns war deshalb klar, dass wir ihm auf seinem Weg das volle Vertrauen und unsere maximale Unterstützung geben. Er bekommt von uns die Zeit, die er braucht – ohne Druck. Die Vertragsverlängerung ist ein bewusstes Zeichen unserer Wertschätzung und unseres Vertrauens“, sagt FC-Geschäftsführer Thomas Kessler.