Kölns Kilian schließt Mainz-Rückkehr aus

Luca Kilian hat das Kapitel beim 1. FSV Mainz 05 endgültig abgeschlossen. Gegenüber dem Vereinsmagazin ‚Geißbockecho‘ vom 1. FC Köln sagt der verliehene Innenverteidiger: „Ich will natürlich am liebsten hier beim FC bleiben. Und nicht nach Mainz zurück, so viel kann ich schon jetzt sagen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch für den Fall, dass Köln die zwei Millionen schwere Kaufoption nicht zieht, möchte der 22-Jährige nicht nach Mainz zurück: „Die Zeit in Mainz war ein lehrreiches Kapitel, das ich nicht noch mal aufschlagen muss. Selbst wenn es mit einem Verbleib hier nichts wird, werde ich mich wohl anderweitig orientieren.“ Bei den Rheinhessen läuft der Vertrag des Abwehrspielers noch bis 2024.