Turin: Durchbruch bei Casadei

Der FC Turin steht kurz vor einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Cesare Casadei. Laut ‚Sky Italia‘ befindet sich der italienische Klub kurz vor einer Einigung mit dem FC Chelsea. Die Ablösesumme soll sich zwischen zehn und 20 Millionen Euro einpendeln.

Chelsea soll mit dem Deal außerdem eine Weiterverkaufsklausel erhalten. Der 22-jährige Italiener, der sich 2022 für knappe 15 Millionen Euro den Blues angeschlossen hatte, absolvierte in der laufenden Saison lediglich sechs Partien in der Conference League und dem League Cup. Zuletzt wurde Casadei mit Wechseln zu Lazio Rom oder der SSC Neapel in Verbindung gebracht.