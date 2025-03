Bundesliga: Diese Sommer-Transfers stehen schon fest

Tom Bischof

19 Jahre - Mittelfeldspieler - Hoffenheim

Nicht nur aufgrund seines auslaufenden Vertrags buhlten zahlreiche Bundesligisten um die Unterschrift des deutschen U20-Nationalspielers, sondern auch wegen seiner speziellen Spielweise hatte Bischof die Qual der Wahl. Der Linksfuß ist sowohl spielerisch als auch physisch stark angesichts seines noch jungen Alters. Letzlich entschied er sich für den großen Schritt zum FC Bayern, obwohl unter anderem auch Borussia Dortmund, RB Leipzig, der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt dran waren.

Kevin Diks

28 Jahre - Abwehrspieler - Kopenhagen

Der Wechsel des polyvalenten Defensivakteurs wird ebenfalls ablösefrei vonstattengehen. Diks schließt sich im Anschluss an die Saison Borussia Mönchengladbach an. Die Fohlen hatten schon vor geraumer Zeit die Fühler nach dem gebürtigen Niederländer ausgestreckt, der inzwischen für die indonesische Nationalmannschaft (ein Länderspiel) zum Einsatz kommt. Aktuell laboriert Diks an einer Sprunggelenksverletzung – ob er für den FC Kopenhagen nochmal auflaufen wird, ist derzeit offen. Die Bundesliga darf sich auf einen torgefährlichen Abwehrspieler freuen, der sowohl zentral als auch auf den Außenbahnen agieren kann.

Jens Castrop

21 Jahre - Mittelfeldspieler - Nürnberg

Einen zweiten Neuzugang haben die Gladbacher schon eingetütet. Die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers lassen sich Geschäftsführer Sport Roland Virkus und Co. rund 4,5 Millionen Euro kosten. Von Castrop, der aktuell noch in der zweiten Liga für den Club Spielpraxis sammelt, verspricht sich die Borussia einen flexiblen Strategen, der schnell, kreativ, aber auch robust ist. Der gebürtige Düsseldorfer, der sämtliche deutschen U-Nationalmannschaften durchlaufen hat, soll sukzessive an die Bundesliga herangeführt werden.

Milos Veljkovic

29 Jahre - Innenverteidiger - Bremen

Schließlich steht bereits fest, dass ein Legionär die höchste Spielklasse Deutschlands in wenigen Monaten mit Ablauf seines Arbreitspapieres verlassen wird. Veljkovic kehrt dem SV Werder im Anschluss an die Spielzeit nach dann neuneinhalb Jahren den Rücken, ihn zieht es erstmals in seiner Profikarriere in seine serbische Heimat zu Roter Stern Belgrad. Derweil bleibt der 35-fache Nationalspieler nicht der einzige Abwehrspieler, der Bremen verlassen wird: Auch Anthony Jung (33) bricht seine Zelte an der Weser ab, hat allerdings noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden.