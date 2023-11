Nicht nur Bayer: Bundesliga-Trio buhlt um 15-Millionen-Mann Yüksek

Ismail Yüksek spielt bislang eine starke Saison. Der 24-Jährige ist im defensiven Mittelfeld von Fenerbahce gesetzt und kommt auch für die türkische Nationalmannschaft regelmäßig zum Einsatz. Während sich Bayer Leverkusen schon eine Weile mit dem Sechser beschäftigt, sind nun offenbar zwei weitere Vertreter aus Deutschlands Oberhaus an einer Verpflichtung interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die Zeitung ‚Yeni Akit‘ berichtet, haben auch Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach die Fühler nach Yüksek ausgestreckt. Scouts des Bundesliga-Trios sollen bei dem Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei (2:3) vor Ort gewesen sein, um explizit den 1,83 Meter großen Rechtsfuß genauer unter die Lupe zu nehmen.

Lese-Tipp

Neue Tendenz bei Chelseas Stürmer-Suche: Wird es ein Bundesliga-Star?

Darüber hinaus befindet sich Yüksek im Visier von nicht genannten spanischen sowie italienischen Vereinen. Vertraglich ist der Abräumer noch bis 2027 an den Zweitplatzierten der Süper Lig gebunden, der mit einem Sieg in der heutigen Ligapartie gegen Karagümrük (17 Uhr) an Stadtrivale Galatasaray vorbeiziehen kann. Dem Bericht zufolge wäre Fenerbahce ab 15 Millionen Euro Ablöse gesprächsbereit.