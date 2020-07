Freigabe & Preisschild: Gosens in die Bundesliga?

Robin Gosens wird zur kommenden Saison womöglich ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Nach Informationen des ‚kicker‘ darf der Linksverteidiger Atalanta Bergamo bei einem passenden Angebot verlassen. 30 Millionen Euro werden demnach fällig, um Gosens aus seinem bis 2022 datierten Vertrag herauszukaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Juventus Turin und Inter Mailand sollen bereit sein, die aufgerufene Ablöse zu zahlen. Bei Inter würde er mit Rechtsverteidiger Achraf Hakimi (21) eine neue, rund 70 Millionen Euro teure Flügelzange in Antonio Contes 3-5-2-System bilden.

Interesse an einer Gosens-Verpflichtung bekunden laut ‚kicker‘ aber auch die neureiche Hertha aus Berlin und der FC Chelsea. Die Blues haben bereits rund 90 Millionen für Timo Werner und Hakim Ziyech ausgegeben und wollen darüber hinaus Kai Havertz (21) aus Leverkusen loseisen. Ein teurer Sommer bahnt sich an.

Steiler Aufstieg

Gosens war 2017 für schlappe 900.000 Euro von Heracles Almelo nach Bergamo gewechselt. Mit Atalanta spielt der 26-Jährige einmal mehr eine bärenstarke Saison, steht in der Serie A auf Platz drei und in der Champions League im Viertelfinale. Gosens' Anteil in 38 Pflichtspielen: Zehn Tore und acht Assists.