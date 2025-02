EL-Auslosung: Schweres Los für Eintracht

Eintracht Frankfurt bekommt es im Achtelfinale der Europa League mit Ajax Amsterdam zu tun. Die Adler sind als letzter verbliebener Bundesligist im Wettbewerb, die TSG Hoffenheim schied bereits in der Ligaphase aus. Das Achtelfinale wird am 6. und 13. März ausgetragen. Die Viertelfinal-Duelle gehen am 10. und 17. April über die Bühne. Dort würde die SGE auf den Gewinner der Paarung zwischen AZ Alkmaar und Tottenham Hotspur treffen.

Die Begegnungen in der Übersicht:

Viktoria Pilsen - Lazio Rom

AZ Alkmaar - Tottenham Hotspur

AS Rom - Athletic Bilbao

Bodö/Glimt - Olympiakos Piräus

Fenerbahce - Glasgow Rangers

FCSB Bukarest - Olympique Lyon

Ajax Amsterdam - Eintracht Frankfurt

Real Sociedad - Manchester United