Zwei Interessenten: Bayerns Plan mit Buchmann

Tarek Buchmann ist erst seit wenigen Tagen wieder einsatzbereit. Zwei Muskelbündelrisse hatten den 19-Jährigen eineinhalb Jahre aus dem Spielbetrieb genommen und damit auch die Entwicklung des großen Talents des FC Bayern stagnieren lassen.

Am Wochenende durfte Buchmann dann endlich erstmals in dieser Saison wieder ran, wenn auch nur in der Regionalliga Bayern für die Zweitvertretung gegen den 1. FC Schweinfurt (1:2). Nach 45 Minuten war der Arbeitstag des Innenverteidigers erst einmal wieder beendet.

Düsseldorf & Hannover erkundigen sich

Buchmann soll langsam wieder aufgebaut werden, von der ersten Mannschaft um Trainer Vincent Kompany ist er aktuell weit entfernt. Der nächste Schritt könnte im Sommer daher eine Leihe sein. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat neben Hannover 96, dessen Interesse bereits bekannt ist, auch Zweitligarivale Fortuna Düsseldorf bei den Münchnern wegen Buchmann angefragt.

Möglich sei demnach, dass der Verteidiger seinen bis 2026 laufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister verlängert und anschließend leihweise bei einem der Zweitligisten geparkt wird. Bis zu seinem Profidebüt an der Säbener Straße muss sich Buchmann wohl noch etwas gedulden, im Training darf er es aber bereits mit den Topstars aufnehmen und sich so nach und nach für höhere Aufgaben empfehlen.