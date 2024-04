Hannover: Spätes Glück für Gindorf

Lars Gindorf wird von Hannover 96 für seine herausragenden Leistungen belohnt. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, erhält der offensive Mittelfeldspieler einen bis 2026 gültigen Profivertrag. Der 22-Jährige empfahl sich in der aktuellen Saison bei Hannovers Zweitvertretung mit 25 Scorerpunkten (21 Tore, vier Vorlagen) in 22 Einsätzen für die erste Mannschaft. Mittlerweile stehen vier Kurzeinsätze in Liga zwei zu Buche (ein Assist).

„Wir haben ja schon mehrfach betont, dass die Durchlässigkeit von der 96-Akademie in den Profibereich kein Lippenbekenntnis sein darf, sondern gelebte Praxis sein muss. Lars ist dafür ein hervorragendes Beispiel: Er hat eine tolle Entwicklung hingelegt und sich jeden Schritt hart erarbeitet – zunächst in der U23, dann bei den Profis. Das wird bei uns gesehen und honoriert. Deswegen ist es die logische Konsequenz, dass er nun einen Profivertrag erhält und somit fester Bestandteil der Lizenzmannschaft wird“, gibt Sportdirektor Marcus Mann zu verstehen.