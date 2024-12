Bayern ohne Neuer gegen Heidenheim

Der FC Bayern München muss im morgigen Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (15:30 Uhr) auf Manuel Neuer verzichten. Das bestätigte Trainer Vincent Kompany auf der heutigen Pressekonferenz. Neuer leide an Rippenbeschwerden, die einen Einsatz nicht zulassen. Anstelle des 38-Jährigen wird wieder Daniel Peretz (24) das Tor hüten, der Neuer bereits unter der Woche nach dessen Platzverweis gegen Bayer Leverkusen (0:1) vertreten hatte.

Auch Serge Gnabry muss am Wochenende passen. Der 29-Jährige war bereits am vergangenen Spieltag gegen Borussia Dortmund (1:1) aufgrund von Knieproblemen ausgefallen. Wieder mit von der Partie und womöglich ein Kandidat für die Startelf ist dagegen Aleksandar Pavlovic. „Pavlo steht zur Verfügung. Es gibt kein Zeitlimit, wie viel er spielen kann. Er hat länger nicht gespielt, aber er steht zur Verfügung“, so Kompany über den 20-jährigen Mittelfeldstrategen, der sich nach einem Schlüsselbeinbruch wieder fit meldet.