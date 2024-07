Lukratives Angebot: Immobile vor Lazio-Abschied

Ciro Immobile steht nach acht Jahren bei Lazio Rom vor dem Abgang. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, möchte der 34-Jährige zu Besiktas wechseln. Der türkische Traditionsklub bietet dem ehemaligen Stürmer von Borussia Dortmund demzufolge einen Kontrakt über drei Saisons mit einem Jahresgehalt von vier Millionen Euro. Immobile steht noch bis 2026 bei Lazio unter Vertrag. Der Klub fordert für den Mittelstürmer derzeit noch eine Ablöse von fünf Millionen, diese möchte Besiktas jedoch nicht zahlen. Der Kapitän seinerseits möchte Lazio davon überzeugen, ihn in Anbetracht seiner Leistungen für den Verein vorzeitig aus seinem Vertragsverhältnis zu entlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In 340 Partien erzielte der italienische Nationalstürmer für den Hauptstadtklub 207 Tore und bereitete 54 weitere vor. Dabei holte er mit seiner Mannschaft einmal den Pokal und zweimal den italienischen Superpokal. Besiktas soll Immobile bereits einen Vertrag zugesendet haben. Der Wechsel hängt nun laut Di Marzio an der Zustimmung des Lazio-Präsidenten Claudio Lotito. Mit dem möglichen Nachfolger Boulaye Dia (27) von US Salernitana ist sich Rom bereits einig. Auch Giovanni Simeone (29/SSC Neapel) und Vitor Roque (19/FC Barcelona) hat Lazio im Visier. Zunächst muss allerdings die Zukunft von Immobile geklärt werden.