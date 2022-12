Svensson: „Wir brauchen noch einen Innenverteidiger“

Bo Svensson wirbt beim FSV Mainz 05 offen um einen neuen Innenverteidiger. Gegenüber dem ‚kicker‘ äußert sich der 43-Jährige wie folgt: „Wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Wir haben vor der Saison David Nemeth, Jeremiah St. Juste und Moussa Niakhaté abgegeben. Dafür haben wir mit Leitsch einen Innenverteidiger geholt, der allerdings die meisten Spiele ausgefallen ist, und zudem Edimilson Fernandes umgeschult.“

Svensson analysiert weiter: „Wir hatten sehr unterschiedliche Konstellationen in der Dreierkette. In einigen Spielen sah es sehr gut aus, aber da wir häufig umbauen mussten, war die Abwehr nicht immer so stabil.“ In den bisherigen 15 Bundesligapartien setzte der Däne auf sechs verschiedene Besetzungen in der Dreierkette.

Auch dafür, dass die 05er nicht schon im Sommer aktiv geworden sind, hat der Übungsleiter eine Erklärung: „Im Nachhinein hätten wir es vielleicht anders machen sollen, aber wir mussten Ende August eine Entscheidung treffen. Vor dem Ende der Transferfrist hatten wir in drei Spielen sieben Punkte geholt, zwei Gegentore bekommen und insgesamt kaum etwas zugelassen.“

Quartett im Fokus?

Laut der ‚Bild‘ befinden sich mit Keven Schlotterbeck (25/SC Freiburg), Márton Dárdai (20/Hertha BSC), Patric Pfeiffer (23/ Darmstadt 98) und Ermin Bicakcic (32/TSG Hoffenheim) vier Namen auf der Liste der Mainzer. Ob sich zu einem der Kandidaten eine Spur erhärtet, wird sich zeigen. An ersterem zeigen unter anderem der VfL Bochum und der 1. FC Nürnberg Interesse.

Sommerneuzugang Maxim Leitsch trainiert dem Übungsleiter zufolge wieder individuell, wird in Folge eines Erschöpfungszustands allerdings noch auf unbestimmte Zeit ausfallen. Stefan Bell steht nach überstandenem Muskelfaserriss dagegen wieder auf dem Platz. Nichtsdestotrotz scheint eine Verstärkung in der Innenverteidigung beschlossene Sache.