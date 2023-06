Ajax trennt sich von Heitinga

Johnny Heitinga ist nicht mehr der Trainer von Ajax Amsterdam. Wie der Eredivisie-Klub bekanntgibt, wurde dem 39-Jährigen mitgeteilt, dass für die kommende Spielzeit ein neuer Übungsleiter gesucht wird. Der ehemalige Profi arbeitete seit 2016 in verschiedenen Trainer-Positionen für den niederländischen Traditionsklub und stand bis zuletzt beim Profiteam an der Seitenlinie, mit dem er in 22 Partien durchschnittlich 2,05 Punkte holte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sven Mislintat, Sportlicher Leiter bei Ajax, kommentiert die Absetzung: „Ich habe es John heute Nachmittag gesagt. Persönlich war dies eine schwierige Entscheidung und es war nicht leicht, ihm dies mitzuteilen. John ist an Bord gekommen, um dem Verein in einer schwierigen Zeit zu helfen und er hat das mit vollem Einsatz getan. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. […] Er hat in den vergangenen Monaten viel gelernt und wir möchten eine Rolle in seiner Entwicklung spielen und ihn mit dem Verein in Verbindung halten. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Ajax einen erfahreneren Cheftrainer braucht. In der Phase, in der wir uns gerade befinden, und um die Leistung von Ajax zu verbessern, ist das von großer Bedeutung.“

Lese-Tipp

Ajax: Neuer Vertrag für Huntelaar