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Bundesliga

BVB-Aus: Kehl kassiert ab

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Sebastian Kehl freut sich @Maxppp

Borussia Dortmund und Sebastian Kehl haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das geht aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervor, die ergänzt, dass der geschasste Sportdirektor mit einer Abfindung von rund 1,5 Millionen Euro entschädigt wird.

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Ende März wurde Kehl beim BVB von seinen Pflichten entbunden. Mit der Vertragsauflösung ist der 46-Jährige für andere Vereine nun frei verfügbar. Bislang gab es Spuren zu Tottenham Hotspur und dem Hamburger SV. Die ‚Bild‘ bringt Werder Bremen und den VfL Wolfsburg als weitere Interessenten ins Spiel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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