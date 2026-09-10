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Offiziell 2. Bundesliga

Wichtige Dynamo-Verlängerung eingetütet

von Tobias Feldhoff - Quelle: dynamo-dresden.de
1 min.
Friedrich Müller konzentriert sich beim Passspiel @Maxppp

Dynamo Dresden stellt die Weichen für die Zukunft. Den Vertrag mit Innenverteidiger Friedrich Müller (20) haben die Sachsen vorzeitig verlängert. Über die genaue Laufzeit macht der Zweitligist wie gewohnt keine Angaben. Sportgeschäftsführer Sören Gonther sagt über die Unterschrift: „Friedrich hat in den zurückliegenden Jahren eine beispielhafte Entwicklung genommen. Er ist der Beweis dafür, dass man mit viel Arbeit und Selbstdisziplin den Sprung aus unserer Nachwuchsakademie in die 2. Bundesliga schaffen kann.“

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In dieser Saison ist Müller in der Abwehrreihe gesetzt. Alle vier Ligaspiele bestritt das Eigengewächs über die vollen 90 Minuten. „Es macht mir jeden Tag unglaublichen Spaß mich mit der Mannschaft und dem Trainer weiterzuentwickeln. Wir haben zusammen eine große sportliche Aufgabe gemeistert und wollen jetzt weiter erfolgreich miteinander sein. Das Vertrauen in mich schätze ich sehr und freue mich auf die weitere gemeinsame Zeit“, erklärt Müller.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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