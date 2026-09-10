Dynamo Dresden stellt die Weichen für die Zukunft. Den Vertrag mit Innenverteidiger Friedrich Müller (20) haben die Sachsen vorzeitig verlängert. Über die genaue Laufzeit macht der Zweitligist wie gewohnt keine Angaben. Sportgeschäftsführer Sören Gonther sagt über die Unterschrift: „Friedrich hat in den zurückliegenden Jahren eine beispielhafte Entwicklung genommen. Er ist der Beweis dafür, dass man mit viel Arbeit und Selbstdisziplin den Sprung aus unserer Nachwuchsakademie in die 2. Bundesliga schaffen kann.“

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"Beispielhafte Entwicklung"



Schwarz-Gelb setzt ein Zeichen für die Zukunft und hat den Vertrag mit Friedrich #Müller vorzeitig verlängert. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Aufgaben, Friedel! 💪👉 https://t.co/nx6IioEUbz #sgd1953 pic.twitter.com/eKfIoh4fQi — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) September 10, 2026

In dieser Saison ist Müller in der Abwehrreihe gesetzt. Alle vier Ligaspiele bestritt das Eigengewächs über die vollen 90 Minuten. „Es macht mir jeden Tag unglaublichen Spaß mich mit der Mannschaft und dem Trainer weiterzuentwickeln. Wir haben zusammen eine große sportliche Aufgabe gemeistert und wollen jetzt weiter erfolgreich miteinander sein. Das Vertrauen in mich schätze ich sehr und freue mich auf die weitere gemeinsame Zeit“, erklärt Müller.