Klare Perspektive: Bayern bindet Talent

Der FC Bayern stattet Tim Binder mit einem Profivertrag aus. ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, dass sich der Youngster bei der ersten Mannschaft derart gut präsentiert hat, dass der Rekordmeister ihn langfristig bis 2030 binden will. Die Unterschriften soll in Kürze getätigt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Wochen gab es mehrere Anfragen aus der 2. Bundesliga, dabei war aber stets von einem möglichen Leihgeschäft die Rede. Bis zur Winterpause soll der 19-jährige Flügelspieler aber wohl erstmal in München bleiben.