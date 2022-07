Vrsaljko nach Griechenland

Sime Vrsaljko hat einen neuen Klub gefunden. Der 30-jährige Kroate heuert bei Olympiakos Piräus an. Beim griechischen Rekordmeister erhält der Rechtsverteidiger einen Dreijahresvertrag.

Zuvor war das Arbeitspapier des 52-fachen Nationalspielers bei Atlético Madrid ausgelaufen. Für die Rojiblancos stand Vrsaljko seit 2016 in 98 Pflichtspielen auf dem Platz.

Σίμε Βρσάλικο, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Sime Vrsaljko! 🔴⚪

