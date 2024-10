Hoffenheim wildert bei Champions League-Klub

Die Suche nach einem neuen Sportchef führt die TSG Hoffenheim offenbar nach Österreich. Andreas Schicker, aktuell Sportdirektor beim österreichischen Champions League-Teilnehmer Sturm Graz, offenbart gegenüber ‚Sky Austria‘ einen Austausch mit dem Bundesligisten: „Es ist so, dass es im Sommer Kontakt gab und es auch jetzt wieder nach der Transferzeit einen Kontakt gegeben hat, mehr aber auch nicht.“

Dennoch scheint eine Anstellung bei den Kraichgauern für den 38-Jährigen eine sehr reelle Option zu sein: „Man muss abwarten, was in den nächsten Wochen passiert. Dass es eines Tages mein Ziel ist, dort hinzugehen, daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht. Es hat Kontakt gegeben. Wie konkret, da ist es nicht der richtige Zeitpunkt, um das zu sagen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“ Hoffenheim sucht nach der Entlassung von Alexander Rosen Ende Juli noch immer nach einer neuen Besetzung für die Position des Geschäftsführer Sport.