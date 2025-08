Sunderland-Coach verlängert

Der AFC Sunderland hat den Vertrag mit Aufstiegstrainer Régis Le Bris verlängert. Wie die Black Cats offiziell bekanntgeben, wurde der Kontrakt des Franzosen bis zum Sommer 2028 ausgeweitet. „Wie alle Fans von Sunderland freue ich mich sehr über die Vertragsverlängerung von Régis. Sie sorgt für Klarheit vor dem Start in die Premier-League-Saison, aber vor allem würdigt sie seinen Beitrag und sein kontinuierliches Engagement für den Verein“, lässt sich Sunderland-Sportdirektor Kristjaan Speakman zitieren.

Le Bris hatte die Mannschaft im vergangenen Sommer übernommen und in der regulären Saison Rang vier in der Championship erreicht. Über die Playoffs gelang Sunderland nach achtjähriger Abstinenz schließlich der Aufstieg in die Premier League.