ManCity: Akanji fällt wochenlang aus

Pep Guardiola muss in den kommenden Partien ohne Innenverteidiger Manuel Akanji auskommen. Wie die ‚Times‘ berichtet, haben Untersuchungen beim 29-Jährigen eine Muskelverletzung ergeben, die ihn für mehrere Wochen außer Gefecht setzt. Akanji war im Hinspiel der Champions League-Playoffs zur Pause beim Stand von 1:0 für Manchester City ausgewechselt worden, am Ende gewann Real Madrid mit 3:2.

Unter der Anzeige geht's weiter

Akanji wird also auch das wichtige Rückspiel am kommenden Mittwoch (21 Uhr) verpassen, der 20-jährige Rico Lewis hatte ihn gegen die Königlichen ersetzt. Dort kam Akanji als Rechtsverteidiger bei ManCity zum Einsatz, normalerweise spielt er im Zentrum. Winter-Neuzugang Abdukodir Khusanov (20) könnte dort einspringen, erlebt aber einen sehr schweren Start in Manchester, Vitor Reis (19) – 37 Millionen Euro schwer – wurde für die Champions League nicht nominiert.