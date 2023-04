FC Bayern: Schlechte Nachrichten für Gravenberch

Thomas Tuchel kann seinem Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch (20) aktuell keine großen Hoffnungen auf die Startelf machen. „Durch den Trainerwechsel, der in der Hochphase der Saison im April vollzogen wurde, ist es für uns schwierig, etwas auszuprobieren“, bemerkte der Trainer des FC Bayern auf der heutigen Pressekonferenz und schob lakonisch nach: „Das ist dann einfach so.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Für ihn geht es jetzt darum, geduldig zu sein“, so Tuchels Empfehlung an Gravenberch, „das heißt, dass er sieht, dass es für uns gerade schwierig ist, etwas zu verändern. Gleichzeitig muss er die Ungeduld haben, jeden Tag um jede Einsatzminute zu kämpfen und sich zu empfehlen.“ Das Thema Kaderplanung habe er dabei „noch gar nicht im Kopf“. Gleichwohl zeigen nach FT-Infos mit Manchester United, dem FC Liverpool und dem FC Arsenal drei große Vereine aus England Interesse am Niederländer.

Lese-Tipp

„Überzeugendes“ Kane-Angebot: Bayern will Tottenham auf die Probe stellen