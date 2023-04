FC Bayern: Drei Interessenten für Gravenberch

Auch unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel hat sich Ryan Gravenberchs Situation nicht verbessert. Zwei Einwechslungen in den Schlussminuten stehen zu Buche, zweimal saß der Mittelfeldspieler 90 Minuten auf der Bank. Ein Markt mit namhaften Interessenten besteht für Gravenberch aber weiterhin.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem in der Premier League hat man den 20-jährigen Niederländer im Visier. Neben dem FC Liverpool und dem FC Arsenal ist nach FT-Informationen auch Manchester United an Gravenberch dran. Dort steht mit Erik ten Hag ein Trainer an der Seitenlinie, der den elffachen Nationalspieler noch bestens aus seiner Zeit bei Ajax Amsterdam kennt.

Lese-Tipp

Manchester oder München? Klarer Wunsch bei Sabitzer

Abschiedsgedanken

FT erfuhr: Ändert sich nichts an seinen geringen Einsatzzeiten und droht eine zweite Saison auf der Bank, will Gravenberch den Verein um die Freigabe bitten. „Bisher ist es nicht so gelaufen wie erwartet“, sagte der 18-Millionen-Einkauf erst vor wenigen Tagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich würde lieber bei den Bayern Erfolg haben. Aber wenn das nicht klappt und ich keine Chancen bekomme, dann sollte ich mich vielleicht woanders umsehen“, so Gravenberch weiter. Worte, die auch die interessierten Vereine aus England registriert haben.