Wettskandal in Italien: Bonucci ein Mitwisser?

Leonardo Bonucci (36) wusste offenbar vom Wett-Gebaren seines ehemaligen Mannschaftskollegen Nicolò Fagioli (22/Juventus Turin). Das geht aus einem Bericht der italienischen Tageszeitung ‚La Repubblica‘ hervor. Demzufolge sollen sich die beiden Profis über Wetten ausgetauscht haben.

Dass sich auch Bonucci, inzwischen in der Bundesliga für Union Berlin am Ball, selbst an illegalen Wetten beteiligte, sei derweil nicht belegt. Neben Fagioli stehen Italiens Nationalspieler Nicolò Zaniolo (24/Aston Villa) und Sandro Tonali (23/Newcastle United) unter Verdacht, illegale Wetten betrieben zu haben. Alle drei Profis sind aktuell suspendiert.