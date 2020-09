Brazzo: „Konstruierter Eindruck, junge Spieler hätten keine Chance“

Hasan Salihamidzic wehrt sich dagegen, dass es Talente beim FC Bayern schwer haben. „Der Eindruck, junge Spieler hätten beim FC Bayern keine Chance, für die Profimannschaft zu spielen, ist konstruiert. Für den FC Bayern stehen bei der Auswahl von Talent drei Faktoren im Mittelpunkt: fußballerische Qualität, Mentalität, Titelhunger“, stellt der Sportdirektor gegenüber der ‚Sport Bild‘ klar.

Brazzo verweist dabei auf Kingsley Coman (24), Joshua Kimmich und Alphonso Davies, die sich alle in jungen Jahren in München durchgesetzt haben: „Alle drei sind in relativ kurzer oder in sehr kurzer Zeit Stammspieler geworden. Ich bin zuversichtlich, dass Tanguy Kouassi, der ebenfalls erst 18 Jahre alt ist, auch eine gute Rolle für unser Team spielen kann.“