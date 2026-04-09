BVB: Adeyemi-Preis sinkt rapide

Der Mystery-Box-Skandal, unangemessenes Verhalten nach einer Auswechslung im Dezember gegen Borussia Mönchengladbach (2:0), regelmäßige Bankplätze bei Borussia Dortmund, die Nicht-Berücksichtigung von Julian Nagelsmann fürs DFB-Team – die vergangenen Monate verliefen für Karim Adeyemi (24) nicht nach Plan. Das hat auch Auswirkungen auf seine Zukunft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einerseits wird eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags immer unwahrscheinlicher, andererseits fällt sein Preis auf dem Markt offenbar rapide ab. Waren zuletzt schon nur noch 50 statt 60 Millionen Euro Ablöse im Gespräch, geht der ‚kicker‘ in seiner aktuellen Ausgabe davon aus, dass der schnelle Offensivkünstler lediglich 30 bis 40 Millionen Euro einbringen könnte.

Adeyemi soll mit einem Wechsel nach England liebäugeln. Etwaige Abnehmer sind bislang aber nicht konkret vorstellig geworden. Das würde sich ändern, sobald der Linksfuß seine PS wieder auf den Rasen bringt. Gleichzeitig bleibt das seine letzte Chance, um noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Und die Dortmunder sind auf eine angemessene Entschädigung angewiesen, um den angestrebten Kaderumbruch finanzieren zu können.