United: Bittere Nachricht für Zirkzee

Bei Joshua Zirkzee führt die am Wochenende gegen Newcastle United (1:4) erlittene Oberschenkelverletzung zum vorzeitigen Saisonaus. Dies bestätigte Cheftrainer Rúben Amorim auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Europa League-Duell gegen Olympique Lyon (morgen, 21 Uhr): „Joshua fällt für die Saison aus. Er wird in dieser Saison nicht mehr spielen. Wir müssen ihn auf die nächste Saison vorbereiten.“ Zirkzee musste gegen die Magpies in der 55. Minute vorzeitig runter.

Damit wird der 42-Millionen-Sommereinkauf seine dürftige Torausbeute nicht mehr verbessern können. In 32 Ligaspielen erzielte der 23-Jährige lediglich drei Treffer, wettbewerbsübergreifend stehen sieben Tore in 48 Einsätzen zu Buche. „Es ist für jeden Spieler schwer, vorzeitig aufzuhören“, sagte Amorim weiter, „aber so ist Fußball. Er muss bereit sein, sich zu erholen.“