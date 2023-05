Müller reagiert auf Wechselgerüchte

Thomas Müller hat Gerüchte, er denke über einen Abschied vom FC Bayern nach, dementiert. Zur ‚Bild‘ sagt der 33-Jährige: „Über den Abschied nachzudenken, das hat hier gar keinen Platz. Wir sind im Meisterschaftskampf, mein Herz ist roter als rot.“

Kürzlich kam es zu einem Gespräch mit Müller, in dem die Vereinsführung ihren Wunsch bekräftigte, das Urgestein bis ans Karriereende halten zu wollen. „Diese Gespräche gibt es immer wieder mal. Auch manchmal am Küchentisch. In dem Fall war es im Büro vom OIiver Kahn. Wir haben uns über die Situation des Vereins und meine Situation unterhalten. Die ist eigentlich nicht so dramatisch, wie sie vielleicht gemacht wurde“, so Müller.

