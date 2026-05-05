OP-Schock beim HSV

Alexander Rössing-Lelesiit (19) muss im Rehabilitationsprozess einen herben Dämpfer hinnehmen. Wie der Hamburger SV offiziell kommuniziert, hat sich der Offensivakteur in der vergangenen Woche erneut am Sprunggelenk verletzt. In der Folge muss der Norweger operiert werden.

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Ende Januar hatte sich Rössing-Lelesiit einen hochgradigen Riss der Syndesmose im rechten Sprunggelenk zugezogen. Seitdem arbeitet der Rechtsfuß an einem Comeback, das sich nun aber deutlich weiter nach hinten verschiebt.