Bundesliga
OP-Schock beim HSV
1 min.
@Maxppp
Alexander Rössing-Lelesiit (19) muss im Rehabilitationsprozess einen herben Dämpfer hinnehmen. Wie der Hamburger SV offiziell kommuniziert, hat sich der Offensivakteur in der vergangenen Woche erneut am Sprunggelenk verletzt. In der Folge muss der Norweger operiert werden.
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Hamburger SV @HSV – 10:57
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Alexander #RössingLelesiit hat auf dem Weg zu seinem Comeback nach einer Syndesmose-Verletzung einen Rückschlag erlitten und muss nun operiert werden. Der Norweger hatte sich in der vergangenen Woche im Training wieder am Sprunggelenk verletzt.
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#nurderHSV
Alexander #RössingLelesiit hat auf dem Weg zu seinem Comeback nach einer Syndesmose-Verletzung einen Rückschlag erlitten und muss nun operiert werden. Der Norweger hatte sich in der vergangenen Woche im Training wieder am Sprunggelenk verletzt.
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#nurderHSV
Ende Januar hatte sich Rössing-Lelesiit einen hochgradigen Riss der Syndesmose im rechten Sprunggelenk zugezogen. Seitdem arbeitet der Rechtsfuß an einem Comeback, das sich nun aber deutlich weiter nach hinten verschiebt.
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