BVB: Kovacs klare Bereitschaft

Niko Kovac kann sich sehr gut vorstellen, seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund zu verlängern. „Ich habe noch ein Jahr Vertrag und fühle mich hier sehr wohl. Viele Trainer sind nur ein Jahr auf ihren Stationen. Vielleicht geht es hier noch länger“, sagte der Cheftrainer des BVB im Anschluss an das 3:2 gegen Eintracht Frankfurt am gestrigen Freitagabend.

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Auch aus Klubsicht geht die Tendenz klar in Richtung Ausdehnung der Zusammenarbeit. Im Februar 2025 hatte Kovac bei den Schwarz-Gelben übernommen und weist seitdem einen sehr überzeugenden Punkteschnitt von 2,12 auf. Mitunter sieht sich Kovac aber mit Kritik an der wenig kreativen Spielweise der Dortmunder konfrontiert.