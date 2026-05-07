BVB: Gespaltene Meinung zu Kovac

Nur gut die Hälfte der FT-User ist der Meinung, dass Borussia Dortmund langfristig an Chefcoach Niko Kovac festhalten sollte. Das ist das Ergebnis einer entsprechenden Umfrage, bei der 54 Prozent der 5056 Teilnehmenden dafür gestimmt haben. Die restlichen 46 Prozent gehen hingegen davon aus, dass ein Trainer-Wechsel sinnvoll wäre.

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Sollte der BVB an Kovac festhalten? Ja, Kovac leistet gute Arbeit Nein, ein Trainer-Wechsel wäre sinnvoll Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Kovac ist seit Februar 2025 für die Schwarz-Gelben verantwortlich, führte die Dortmunder seitdem zweimal in Folge in die Champions League. Entsprechend wollen die Verantwortlichen zeitnah mit dem 54-Jährigen über 2027 hinaus verlängern. Der Spielstil des 54-Jährigen wird in Fankreisen allerdings kritisch gesehen.