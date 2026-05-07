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Reitz vor BVB-Abflug

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Tony Reitz genehmigt sich einen Schluck @Maxppp

Tony Reitz wagt im Sommer allem Anschein nach den nächsten Karriereschritt. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der defensive Mittelfeldspieler Borussia Dortmund verlassen. Zahlreiche Anfragen gebe es aus der zweiten Liga.

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Die Ablöse für den 21-Jährigen könnte sich dem Bericht zufolge bei 500.000 Euro einpendeln. Aktuell führt Reitz die Dortmunder Reserve als Kapitän auf den Platz. In der laufenden Saison verbuchte er bislang 16 Torbeteiligungen in 30 Spielen.

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